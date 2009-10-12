Валентин Юдашкин: Хотелось бы, чтобы в Беларусь шёл настоящий, качественный продукт

Всемирно известный кутюрье рассказал программе «Неделя» о работе модного бизнеса в условиях глобального кризиса и о высокой моде в целом.

- Здравствуйте, Валентин Абрамович, мы рады приветствовать вас в Минске. Вы уж не в первый раз в нашем городе: какие ощущения от прошлой и этой поездки?

- Я был здесь летом, сейчас осень – Минск очарователен и осенью: уходящий цвет, клумбы, оставшиеся ещё после лета. Фантастически чистый город, ухоженный с уникальной сталинской архитектурой, которая во многих городах уже потеряна.

- Как вы оцениваете внешний облик минчан и минчанок?

- Обманывать не буду – сегодня вечером посмотрю в зале.

- Если бы вы разрабатывали дизайнерский образ для Минска, что бы вы выбрали?

- Минск – солнечный и гостеприимный, тёплый город. Наверное, тёплые оттенки были бы Минску к лицу. А главное – нужно подчеркнуть его красоту и историю.

- С учётом того, что сейчас происходит в мире - мировой экономический кризис, многие модные дома разоряются - как вам удаётся поддерживать красивую роскошь, и найдётся ли потребитель на такой продукт, кроме как «посмотреть»?

- Мы все живём в единой экономической системе. Мы все зависим от международных катаклизмов. Мы стали всецело зависимы от бурных событий в интернете. То есть, отделить вас от нас, нас от общего мира – невозможно. Поэтому, естественно нужно вместе бороться за иную форму общения и торговли. Мы понимаем, что публика готова к иному продукту, качественному - не просто к имени. Имён стало много, они плодятся в кино, музыке, на эстраде, и не успеваешь их зафиксировать. Московская неделя моды появилась пятнадцать лет назад, и мы сейчас имеем потрясающее ожерелье русских имён в моде. И мне очень жаль, что не так часто мы им можем помочь. У Беларуси потрясающая база, ещё со старых времён, и уже в новое время она обновлена. Есть опыт шитья, есть опыт трикотажного искусства, есть чёткая образовательная система. Я думаю всё-таки, что исконно ремесленнические вещи – тёплые, фантастические, с корнями – нужно больше использовать и общаться уже на тему производственных циклов и товарооборотно.

- Возможен ли приход Валентина Юдашкина в Беларусь и с производством, и магазином? Многие приводят в пример – есть у нас такой печальный опыт – искусственного «Юдашкина» в одном из торговых центров. Возможен ли настоящий Юдашкин в белорусских магазинах?

- «Искуственный» - вы имеете в виду, контрафактный? Хотелось бы, чтобы в Беларусь шёл настоящий, качественный продукт. Когда обманывают – это в любом случае плохо. Кто хочет ездить на поддельной машине и пить поддельную водку?

- Всё-таки ваши магазины у нас могут появиться?

- Я думаю, что да. Наш визит, конечно, имеет культурологическое направление – мы хотим познакомить публику с нашими новыми веяниями моды, но рассматриваем и развитие белорусского рынка.

- Если мы говорим о веяниях в моде: что всё-таки будет в моде зимой и весной?

- Главная идея – изменился мир, изменились технологии, появились новые материалы и ткани, изменилось отношение к одежде. Одежда должна быть функциональна, интересна, художественно исполнена и она должна иметь аутентичность – её должны связывать с автором.

- По сути, как всегда: не важно, что вы носите, главное чтобы это было качественно?

- Исключено. Очень жёсткие тенденции в одежде - мы показываем коллекцию в стиле 80-х годов: чёткую длину юбки, линию брюк, мы показываем, как изменился жакет, как изменились объёмы пальто, манто, как изменилась мужская одежда, как она изменилась в цвете – поэтому мы диктуем жёстко.

- Я читал, что вы не любите российские ткани и не шьёте практически в России, если не считать тех мастериц, которые работают исключительно на вас. Почему?

- Меня интересует не только производственный цикл, но и база обучения. Мы начали с базы обучения, стали консультировать художников, стали общаться с колористами, вводить новые технологии – чтобы получить новую ткань. Если не приготовить базу, то невозможно достичь высот. К ткани мы очень требовательны.

- Можете ли каким либо образом прокомментировать белорусскую модельную школу? Знакомы ли вы с нашими именами?

- Наверное, в советское время я знал больше. Я знаю моделей: девушки работают в Милане, Париже, часто и мы приглашаем моделей из Беларуси.