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Валентин Елизарьев отмечает юбилей

30 октября 2007 08:43
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Бессменному руководителю Нациоанльного академического Большого театра балета Беларуси Валентину Елизарьеву - 60 лет.

Во Дворце Республики маэстро  поздравляют солисты Мариинского и МихАйловского театров, "Кремлевский балет", артисты украинского и Литовского театров оперы и балета, а также ведущие солисты Национального театра балета Беларуси.

Десятки гениальных постановок, сотни международных наград и тысячи благодарных зрителей-результат плодотворного творческого пути. В эти минуты во Дворце Республики маэстро  поздравляют солисты Мариинского и Михайловского театров, "Кремлевский балет", артисты украинского и Литовского театров оперы и балета, а также ведущие солисты Национального театра балета Беларуси.

Времени на звонки у народного артиста, "Минчанина года", лауреата международных конкурсов  Валентина Елизарьева нет с 1973 года. Именно тогда 26-летний балетмейстер пришел работать в Большой театр оперы и балета Беларуси. Уже после первого спектакля "Кармен-сюита" стало ясно: белорусский балет открывает новую страницу. Сегодня  в творческом багаже маэстро десятки блестящих постановок:  "Сотворение мира",  "Ромео и Джульетта", "Спартак", "Болеро",  и  "Щелкунчик", который приснился хореографу во сне.  Все эти спектакли любят и признают во всем мире.

Сегодня через тернии к звездам идут его ученики. Как говорит сам маэстро, молодые и талантливые артисты. Правда десятки учитель ставит не за молодость и талант, а за усидчивость и творческий рост.

Свой юбилей Валентин Елизарьев по традиции отмечает  в кругу друзей и коллег.  Сегодня на сцене Дворца Республики танцуют звезды белорусского и мирового балета. Заключительный номер от самого маэстро. Балетное сертаки и низкий поклон за понимание и веру  в его творчество.

# Культура

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