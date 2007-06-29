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В Жлобинском районе открыт Мемориал детям-жертвам войны

29 июня 2007 07:51
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Комплекс создан в деревне Красный Берег. В годы Великой Отечественной войны здесь немцы организовали сборный пункт для детей от 8 до 14 лет. Они становились донорами для раненых немецких солдат и офицеров. Всего для этой цели из Беларуси было вывезено порядка 4 тысяч детей, в том числе 15 из Краснобережского сельского совета.

Мемориал спроектирован творческой мастерской заслуженного архитектора Беларуси Леонида Левина. По "Лучу Памяти" через "мертвый класс" из белых парт и школьной доски на "Площадь Солнца" - такой путь от страданий войны к мирному времени и детским мечтам будут ежегодно проходить тысячи посетителей комплекса.
# Культура

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