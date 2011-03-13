V Юбилейный Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность». Мнение Вячеслава Зайцева

Фестиваль прошел с 5 по 10 марта. Свои работы представили около 200 живописцев, скульпторов, фотографов, графиков, мастеров прикладного искусства и галеристов из России и зарубежных стран.

Картины, скульптуры и даже куклы — были представлены экспонаты на любой, даже самый привередливый вкус. Еще бы, ведь организатором выставки является человек с бесспорным чувством стиля — Вячеслав Зайцев. Кутюрье утверждает: у восточной культуры — большое будущее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Зайцев, кутюрье:

Я был в Академии художеств, видел работы — блестящее, высочайшее мастерство. Поэтому я считаю, что присутствие китайских коллег необходимо.