В Витебской областной филармонии звучит самый дорогой и уникальный орган в Беларуси

Инструмент сделан по специальному заказу немецкой фирмой и настроен мастерами.Орган оснащен компьютером, который выдаёт до 4 тысяч музыкальных комбинаций различных регистров. Длительность звучания чистого звука 2,5 секунды. Такие характеристики ставят новый белорусский орган на одну ступень с лучшими инструментами старого света. Открыл первый концерт органной музыки народный артист Беларуси Игорь Оловников и его российский коллега Юрий Семёнов.