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В Витебской областной филармонии звучит самый дорогой и уникальный орган в Беларуси

03 августа 2007 15:50
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Инструмент сделан по специальному заказу немецкой фирмой и настроен мастерами.Орган оснащен компьютером, который выдаёт до 4 тысяч музыкальных комбинаций различных регистров. Длительность звучания чистого звука 2,5 секунды. Такие характеристики ставят новый белорусский орган на одну ступень с лучшими инструментами старого света. Открыл первый концерт органной музыки народный артист Беларуси Игорь Оловников и его российский коллега Юрий Семёнов.
# Культура

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