В Витебской области почти спилили 400-летний дуб, на фоне которого писали портрет Наполеона Бонапарта

Историческое дерево в Бешенковичах начали спиливать в четверг 28 октября. Остатки наполеоновского дуба, который в будущем мог бы приносить немалые туристические деньги в бюджет, валялись на земле, как мусор. Пятиметровый ствол с обрезками пока оставили. Дереву было около 400 лет, сообщает корреспондент газеты «Звязда» Евгений Волошин.

Дмитрий Толстой, начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Бешенковичского района:

Такие дубы есть в каждом районе. Где старый дуб - там и Наполеон. Спилить дуб попросили учителя. Дерево было в аварийном состоянии, образовалось огромное дупло. Мы пытались его лечить, десять лет мозоли и смолами, и глинами, но все со временем стареет. Возобновить дерево было нельзя. Дуб стоял рядом со школой, мог рухнуть. Был сделан запрос в Министерство культуры. Как памятник или ценность старый дуб нигде не значился. Эстетической или воспитательной цели он не нес. Специальная комиссия приняла решение пилить.

В райисполкоме поднимали вопрос, чтобы как-то увековечить этот дуб - сделать камень или посадить новое дерево. Но памятник Наполеону - это спорный вопрос: он же завоеватель. “И кто такой Наполеон?” - к такому выводу пришли на заседании в райисполкоме.



В Бешенковичах во дворце Хрептовича Наполеон останавливался на несколько дней. И согласно красивой местной легенде, его портрет рисовали на фоне этого самого дуба (вероятный художник - немец Альбрехт Адам). И хотя та картина не сохранилась, многие жители Бешенковичей гордились дубом Наполеона.



Татьяна Савичи, директор средней школы № 2 Бешенковичей:

Мы просто просили их посмотреть, в каком он состоянии. Представителю охраны природы мы сказали: "Будьте осторожны, все-таки это памятник". А он отрезал: "Исторически это не подтверждено". Надо сказать, что раньше хорошая ветвь с дуба и действительно отвалилось. Конечно, мы испугались: у нас здесь дети учатся, страшно. Поэтому мы попросили посмотреть, в аварийном ли состоянии дуб. Пришло много людей, решили пилить. И если уж вы начали, то посмотрите - хорошо дерева пилится или плохо. Может, его и не надо дальше уничтожать, если пила не берет?

Когда-то мы сами делали ограду, но таблички никогда не было. В прошлом году рядом с дубом начали ставить столбы, повлекли электротрассу. Ограду пришлось убрать.



Авторитетный белорусский исследователь архитектуры Сергей Хоревский утверждает, что в мире есть большое количество прецедентов, когда такие исторические деревья восстанавливались. За костелом Святой Анны в Вильнюсе стоит знаменитый дуб Гедимина. Согласно легенде (точных данных, как и в Бешенковичах, нет), под дубом спал Великий князь Гедимин, и именно там ему приснился Железный волк (мифическое животное, которое, согласно легенде, подсказала Гедимину, что именно в Вильнюсе нужно организовывать столицу Великого Княжества Литовского).

Сергей Хоревский, исследователь архитектуры:

Дуб этот окружили оградой, чтобы люди не подходили и не было несчастливых происшествий. Дерево лечил. Много раз в его были молнии, крутили бури. И дерево по-прежнему стоит. Уверен, что вполне реально было спасти и этот дуб в Бешенковичах - надо было подпилить только аварийные ветки. Слава богу, в XXI веке уже есть технологии, чтобы залечивать деревья. Дуб Наполеона был колоссальной природной, гуманитарной и мемориальной ценностью.

Проблема в том, что в стране пока отсутствует надлежащая законодательная база, которая могла бы запретить вандальное уничтожение таких памятников. В законодательстве отсутствует наказание за такие поступки, не прописана помощь таким памятником. Эту проблему необходимо решать, иначе все подобные объекты будут истреблены.



Николай Заблоцкий, заместитель председателя Бешенковичского райисполкома:

Вы же видели, что дуб спилили не полностью. Эти остатки дерева трогать не будут. Еще год назад принималось решение: да, этот наполеоновский дуб несет большую угрозу для детей. Подали отрасли, рядом школа, недалеко до беды ...Сейчас угроза исчезла. Дерево останется в туристском маршруте. Дуб мы сохраним, это, безусловно, - памятник истории. Председатель райисполкома дал команду - оградить его и сделать мемориальную дощечку. Тем более что в 2012 году будет отмечаться 200-летие битвы под Островно. Это событие описано в книге Толстого «Война и мир» ...

