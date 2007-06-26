В Витебске возможно все!

Об этом заявил первый заместитель министра культуры Беларуси Владимир Рылатко, комментируя подготовку к 16-му Международному фестивалю искусств "Славянский базар".

Реконструированная площадка летнего амфитеатра, новое музыкальное и световое оборудование - технически "базар" подготовлен как никогда. Удивит состав и количество участников концертов - Патрисия Касс, София Ротару, Валерий Леонтьев и другие звезды эстрады.

На фестивальной неделе запланировано больше сотни мероприятий - многочисленные дневные и ночные концерты, конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс, кино- и театральная программы. Традиционно пройдут дни стран-организаторов - Беларуси, России и Украины, а также День Союзного государства.