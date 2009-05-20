В Витебске споет бразилец

Бразилия впервые делегирует своего представителя на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009», который пройдет на XVIII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске.

Исполнители из 17 стран приедут в Витебск на творческое состязание. Солист Гомельской областной филармонии Андрей Колосов представит Беларусь. Как и в прошлом году, от России, Беларуси и Украины будет по одному участнику.

Зато на Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2009» эти государства, как и прежде, будут представлять по два конкурсанта. За Беларусь выступит 7-летняя Маша Новик из Национального центра музыкальных искусств и 11-летняя Лолита Гайдукевич.

XVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в нынешнем году пройдет с 10 по 16 июля.