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В Витебске с полок библиотек исчезли романы Германа Гессе

19 ноября 2009 11:02
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Виной тому XXII Международный фестиваль современной хореографии, рассказала заместитель генерального директора по спецпроектам Центра культуры «Витебск» Марина Романовская.

Романы лауреата Нобелевской премии стали пользоваться небывалым читательским спросом после того, как в афишах фестиваля современной хореографии появилась премьера дважды обладателя Национальной театральной премии России «Золотая маска» театра «Балет Евгения Панфилова» спектакль «Течение», поставленный по мотивам романа Германа Гессе «Сиддхартха» (Индийская повесть).

В 60-е годы прошлого века романы Гессе получили небывалую популярность у молодежи и, по мнению критиков, именно они вызвали интерес к восточной философии и культуре, отмечает БЕЛТА..

# Культура

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