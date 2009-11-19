В Витебске с полок библиотек исчезли романы Германа Гессе

Виной тому XXII Международный фестиваль современной хореографии, рассказала заместитель генерального директора по спецпроектам Центра культуры «Витебск» Марина Романовская.

Романы лауреата Нобелевской премии стали пользоваться небывалым читательским спросом после того, как в афишах фестиваля современной хореографии появилась премьера дважды обладателя Национальной театральной премии России «Золотая маска» театра «Балет Евгения Панфилова» спектакль «Течение», поставленный по мотивам романа Германа Гессе «Сиддхартха» (Индийская повесть).

В 60-е годы прошлого века романы Гессе получили небывалую популярность у молодежи и, по мнению критиков, именно они вызвали интерес к восточной философии и культуре, отмечает БЕЛТА..