В Витебске прошел первый в Беларуси концерт классики для будущих мам

Такой необычный концерт впервые в Беларуси организовала Витебская филармония. Все желающие могут не только послушать музыкантов, но и получить консультацию у врачей и педагогов. «Изюминкой» концерта станет разучивание вместе с будущими мамами колыбельных песен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Нелли Мацаберидзе, художественный руководитель Витебской областной филармонии:
Этот концерт исключительно для мамочек, потому что музыка, которая будет звучать, подобрана специально таким образом, что она позволяет им отдохнуть. Мы огромную роль уделяем и колыбельным.
Анастасия Шимбаревич, будущая мама:
Когда билет начали продавать, купила себе за месяц. Обязательно надо сходить, потому что очень важно развитие маленького ребенка еще в утробе.