В Витебске прошел первый в Беларуси концерт классики для будущих мам

В Витебске звучала классика. Но не для всех. В зрительный зал пригласили будущих мам. По мнению специалистов, на беременную женщину и её ребенка благотворно воздействуют произведения Дебюсси, Моцарта, Шумана и других композиторов.

Такой необычный концерт впервые в Беларуси организовала Витебская филармония. Все желающие могут не только послушать музыкантов, но и получить консультацию у врачей и педагогов. «Изюминкой» концерта станет разучивание вместе с будущими мамами колыбельных песен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нелли Мацаберидзе, художественный руководитель Витебской областной филармонии:

Этот концерт исключительно для мамочек, потому что музыка, которая будет звучать, подобрана специально таким образом, что она позволяет им отдохнуть. Мы огромную роль уделяем и колыбельным.

Анастасия Шимбаревич, будущая мама:

Когда билет начали продавать, купила себе за месяц. Обязательно надо сходить, потому что очень важно развитие маленького ребенка еще в утробе.