В Витебске появились экспонаты-невидимки

В Витебском краеведческом музее открылась выставка микроминиатюр «Русский Левша».

В экспозиции — 23 работы русского умельца Владимира Анискина. Кроме знаменитой подкованной блохи здесь можно увидеть верблюдов в игольном ушке, розу в человеческом волосе, акварельный рисунок на срезе яблочной семечки.

На изготовление одного экспоната уходит от недели до полугода. Рассмотреть все эти чудеса можно лишь под микроскопом.

Самая маленькая работа – спутник из золота и вольфрама, размер которого 0,02 мм.

— Его диаметр 25 микрон, то есть если мы сорок спутников уложим один к одному, то получится один миллиметр. Диаметр антеннок в три раза мельче, чем диаметр кровяной клетки человека, — рассказывает Владимир Анискин.

Необычное знакомство с микроминиатюрами продолжится выставкой картин для слепых художника Виталия Касаткина. Произведения созданы в оригинальной технике «рельефная живопись».