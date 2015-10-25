В Витебске открылась выставка артефактов народных клубов исторической реконструкции

Новости Беларуси. Почему Полоцкую княжну Рогнеду часто изображают в византийских одеяниях? И отчего так похожи кольчуги средневековых дружинников, будь то славяне или скандинавы? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке артефактов трех клубов исторической реконструкции в Витебске. Здесь представлены копии средневековых женских костюмов и украшений. А вот мужчинам по вкусу придется коллекция ножей 14-15 веков из Германии, Нидерландов, Англии. Есть и доспехи, в основе которых использованы элементы реальных кольчуги и шлема конца 10 века.

Сергей Бабенко, руководитель клуба исторической реконструкции «Варгенторн» центра культуры «Витебск»:

Процесс воссоздания, он очень трудоемкий. Он начинается с изучения большого количества литературы и осознания того, что именно хочешь воссоздать, какое-то погребение, захоронение. И только потом, изучив литературу, читается, какие технологии использовались для этого дела и максимально пытаемся повторить тот процесс технологический.

Кстати, это не только экспонаты, но и реквизит для выступлений. Клубы реконструкции участвуют в рыцарских турнирах в Беларуси, России, Украине, Польше, Латвии и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.