В Витебске открылась Международная детская летняя школа искусств при музее Марка Шагала

На творческий форум приехали более 30-ти юных дарований из Беларуси, Латвии и Германии. Всю неделю будущие творцы будут посещать мастер-классы по хореографии и актерскому мастерству. Завершающим аккордом станет перфоманс в саду дома-музея Шагала, где участники школы представят свои произведения. Все дарования станут обладателями специальных дипломов, а лучшие работы пополнят фонд международной летней школы в Музее Марка Шагала.