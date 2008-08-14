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В Витебске открылась Международная детская летняя школа искусств при музее Марка Шагала

14 августа 2008 07:50
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На творческий форум приехали более 30-ти юных дарований из Беларуси, Латвии и Германии. Всю неделю будущие творцы будут посещать мастер-классы по хореографии и актерскому мастерству. Завершающим аккордом станет перфоманс в саду дома-музея Шагала, где участники школы представят свои произведения. Все дарования станут обладателями специальных дипломов, а лучшие работы пополнят фонд международной летней школы в Музее Марка Шагала.
# Культура # Музеи

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