В Вильнюсе тоже говорят по-белорусски

В Минск приехали гости из Вильнюса. Уже много лет две столицы поддерживают тесные отношения в системе образования.

Представители белорусскоязычной школы имени Франциска Скорины из Литвы посетили ряд учебных заведений Минска, чтобы обменяться опытом.

Делегация учителей из белорусскоязычной школы имени Франциска Скорины посетила среднюю школу № 97 Минска. Для белорусских коллег узнать, что в стране-соседке есть школа, где преподают все предметы на белорусском языке - было приятной неожиданностью.

Экскурсию для гостей провели по музею белорусской культуры, который был собран руками и преподавателей и учеников. Затем минские школьники в народных костюмах выступили со сценками обрядовых гуляний.

13 лет назад в столице Литвы открыли белорусскоязычную школу имени Франциска Скорины. В ней приобщаются к культуре и традициям Беларуси, как этнические белорусы и граждане нашей республики, так и представители других национальностей. Всего таковых учится там 140 человек.

Несколько лет подряд с белорусской стороны и литовской сотрудничество самое тесное. Как в Вильнюсе, так и в Минске проходят специальные семинары, ученики белорусской школы из Вильнюса участвуют в республиканских предметных олимпиадах, городских мероприятиях, акциях и праздниках "Одаренные дети".