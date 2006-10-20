В Великобритании открылась экспозиция картин испанского живописца Диего де Сильвы Веласкеса

По словам руководства музея, ранее ни одна из выставок, устраиваемых в Национальной галерее, не вызывала такого интереса у публики, даже работы таких признанных мастеров, как Вермеер, Тициан и Караваджо.

Классика пользуется успехом. Выставка работ Диего Веласкеса стала самым удачным проектом лондонской галереи. Аншлаг она вызвала еще до открытия. Более 11 тысяч билетов, поступивших в предварительную продажу, были мгновенно раскуплены.

Под выставку отведено четыре главных зала музея. Здесь размещены 46 работ известного мастера. Это приблизительно половина из всех уцелевших его картин. Девять работ из галереи и еще семь, взятых из других британских коллекций, составляют ядро выставки. Особая гордость Национальной галереи - привезенный из мадридского музея - портрет Филиппа IV в одежде охотника со своим гончим псом.

"Выставка демонстрирует любовь художника к парадоксу и инверсии. Наряду с портретами здесь представлены картины религиозной и мистической тематики великого мастера. Одна из жемчужин коллекции - "Венера с зеркалом". Это единственное дошедшее до нас изображение обнаженной женщины, сделанное в эпоху, когда подобные картины запрещались инквизицией", - отметил директор Национальной галереи Довсон Карр.