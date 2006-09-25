В Украине пройдет первый чемпионат любителей сала

В рамках соревнований состоится конференция и обсуждение таких тем, как "Сало в мире - хорошее дело" и "Хозяину на заметку". Также в программе - парад лучших свиней и кабанчиков, свиной конкурс красоты, свиные базары, а также выставки сала.В официальной части претенденты на звание лучшего "салоеда" смогут померяться силами в конкурсе по скоростному поеданию сала. На празднике также попытаются установить мировой рекорд по созданию и поеданию самого большого бутерброда с салом. Рекорд будет зафиксирован в "Книге рекордов Украины" и "Книге рекордов Гиннеса".