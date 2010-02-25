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В театре оперы и балета Беларуси – юбилейный вечер Сергея Кортеса

25 февраля 2010 08:48
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Талантливому композитору исполнилось 75 лет. Имя этого человека находится в ряду таких блистательных имен, как Шнитке, Канчели, Глебов, Тищенко.

Кортес – автор пяти опер, десятков музыкальных партитур к драматическим спектаклям, поставленным в разные годы в Купаловском, Русском, Молодежном и Театре юного зрителя. Композитор написал музыку ко многим фильмам, в числе которых знаменитые «Возьму твою боль», «Черный замок Ольшанский».

Международную известность автору принесли инструментальные, а также вокальные циклы произведений на стихи Евгения Евтушенко и Янки Купалы, Максима Танка и Гарсиа Лорки.

Сергей Кортес с 1991 года был директором Государственного театра оперы и балета Беларуси и художественным руководителем оперы, с 1996 до 2002 года руководил Национальным академическим Большим театром оперы.

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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