В свои 22 белорус Владислав Плиговка - лучший баянист мира (ВИДЕО)

Его жизнь стремительна, как токката в симфонии Моцарта. Последний аккорд сменяет первый: в мировых турне, международных конкурсах, фестивалях – круглый год. В таком музыкальном круговороте паренек с гармошкой на родном третьем курсе появляется редко.

Если преподаватели относятся лояльно, то судьи журят со всей строгостью. 30 конкурсов – 30 самых высоких наград. Международный конкурсный марафон начался с 7 лет. Тогда в Санкт-Петербурге он буквально шокировал публику. 24 пьесы из «Детского альбома» Чайковского звучали нон-стоп больше часа.

Только за последних два года баянист из Беларуси выиграл все самые престижные музыкальные конкурсы: кубок мира в Шотландии, привез гран-при из Болгарии, конкурс “Клингенталь”, который считается едва ли не потолком для баяниста, он выиграл несколько раз – в разных возрастных категориях.

Сделать подарок своими руками приятнее. Такую «приятность» самому себе Владислав Плиговка сделал несколько дней назад. Признается: откладывал всю жизнь, во всем себе отказывал—ради 15 килограммового чуда. Теперь старый тульский сменил новый итальянский. Хотя и те ретро-меха приносили победу. Он умел их так разогреть, что в форе нуждались соперники с баянами за 30 тысяч евро.

Владислав живет в общежитии. Он нажимает на клавиши и начинает упорно репетировать. Под такую колыбельную здесь часто засыпают и просыпаются. Но соседи тоже музыканты, потому и не жалуются.

Будучи уже признанным баянистом, заявившим о себе на весь мир он не останавливается на достигнутом, живет сегодняшним днем, думает о будничных проблемах и о том, как бы поскорее выпустить свой новый третий диск. Но главная мечта виртуоза клавиш работать в Белгосфилармонии и создать совместную программу вместе с Президентским оркестром Республики Беларусь.