В столице продолжается киномарафон

13 Минский международный кинофестиваль "Лiстапад-2006". 21 ноября здесь на конкурсных показах - фильм польского режиссера Кшиштофа Краузе "Мой Никифор" и авантюрная комедия совместного эстонско-германского производства "Достало!". В кинотеатре "Октябрь" - внеконкурсная лента "Остров" россиянина Павла Лунгина. В программе детского фестиваля "Л_стападз_к" - сразу несколько российских и украинских мульфильмов. А изюминка сегодняшнего дня - премьерные показы новых серий мультсериала "Ну, погоди!". Зрителям его презентует Алексей Котеночкин, сын знаменитого режиссера-аниматора Вячеслава Котеночкина. Тем временем, аналитики и критики отмечают, что "Лiстапад-2006" в очередной раз подтвердил свой статус самого нескандального кинофестиваля класса "А".