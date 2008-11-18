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В столице продолжается кинематографический "Лiстапад"

18 ноября 2008 17:52
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Сегодня прошел мастер-класс для документалистов. Впервые на кинофестиваль "Лiстапад" приехал известный французский режиссер и фотограф Ален Флэшер.

Более часа он рассказывал о разнообразии жанров документального кино и его роли в современном мире. Кроме этого именитый гость представил выставку фотографий, созданных за последние 25 лет. Здесь мгновение становится формой, а застывшее изображение показывает движение времени. Также Ален Флешер положительно отозвался о работах белорусских режиссеров-документалистов.

Сегодня на кинофестивале "Лiстапад" – третий день конкурсной программы. Вниманию зрителей фильм польского режиссера "Заповедник", бельгийская картина "Москва –Бельгия" и сербская работа "Бэль Эпок или последний вальс в Сараево". Пока же в конкурсе полнометражных игровых фильмов лидирует картина белорусского режиссера Ивана Павлова "На спине у черного кота". Сегодня с картиной творческая группа фильма познакомила и гродненских зрителей.

# Культура

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