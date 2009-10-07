В столице открывается Международный фестиваль театрального искусства «Панорама»

Программа главного театрального форума страны составлена из лучших премьер последних лет и легендарных имен мирового театра.

На фестивальных подмостках, кроме белорусских коллективов, выступят актеры из России, стран Балтии, Польши, Италии и Швейцарии.

Сегодня на сцене театра Янки Купалы - основной площадке театрального форума - спектакль «Пинская шляхта».

Традиционно в проекте «Театр он-лайн» примут участие молодые белорусские драматурги и режиссеры. Новинкой форума станет еще один интересный проект - «Театральный саунд». Это музыкальная феерия, где драматические актеры будут петь вместе с белорусскими группами.

- В этом проекте участвуют группы, в которых играют и поют артисты минских театров. Я думаю, это будет очень интересно и в первую очередь для молодёжи - увидеть драматических артистов в таком качестве, - рассказал Николай Пинигин, художественный руководитель фестиваля «Панорама».

Участников 4-го Международного фестиваля театрального искусства «Панорама» поздравил с открытием форума Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что этот фестиваль дарит любителям искусства уникальную возможность увидеть лучшие постановки отечественных и зарубежных режиссёров.