В столице открылся юбилейный "Пятый белорусский международный фестиваль театров кукол"

Потешить вкусы театральных гурманов спустя почти десять лет в Минск съехались кукловоды со всей Европы. За шесть дней фестиваля они покажут зрителям 20 постановок национальных театров из 10 стран.

Мобильные телефоны и звонкие детские голоса – тот барьер, через который постоянно приходится пробиваться актерам. Оно и понятно, на "Пятом белорусском международном фестивале театров кукол" главные зрители они – дети. А самая желанная награда – их улыбка. Впрочем, сюжет о том, как добро побеждает зло, зрители всех возрастов понимают без слов.

Примечательно, что в один день с белорусским фестивалем, в другой столице, Российской, открылся "Пятый Международный фестиваль кукол имени Сергея Образцова". Связанные одной нитью, кукловоды и их подопечные на сцене и вне ее живут одной жизнью. Вместе плачут, вместе улыбаются.

На целую неделю Минск превратится в мировую столицу кукловодов. 20 постановок национальных театров 10 стран, спектакли с утра до ночи. Они – бестселлеры в мировом кукольном театральном искусстве. Их видели миллионы и еще миллионы жаждут увидеть. У нас с вами такая возможность появилась. Подарок театральным гурманам преподнес Белорусский театр кукол в честь своего семидесятилетия.

Последний, четвертый по счету, белорусский международный фестиваль театров кукол прошел в далеком 99. И вот, спустя почти 10 лет в зале снова зрители, а на сцене - куклы. Хотя так похожи на людей.



