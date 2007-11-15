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В столице открылся международный детский фестиваль "Диалог культур"

15 ноября 2007 14:47
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Пафосный английский и мелодичный турецкий, сложнейший китайский, и, конечно, великий и могучий русский язык - на фестивале представлена культура девяти стран мира. Каждая из них пыталась удивить чем-то своим: китайцы - философией, россияне - кулинарными изысками, а англичане - поэзией.
Впрочем, мероприятие преследует и более глобальные цели. Расширение двусторонних связей, изучение традиций и поиск взаимопонимания. Возможно, обычным школьникам удастся то, что не всегда под силу маститым политикам.
# Культура

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