В столице открылся международный детский фестиваль "Диалог культур"

Пафосный английский и мелодичный турецкий, сложнейший китайский, и, конечно, великий и могучий русский язык - на фестивале представлена культура девяти стран мира. Каждая из них пыталась удивить чем-то своим: китайцы - философией, россияне - кулинарными изысками, а англичане - поэзией.

Впрочем, мероприятие преследует и более глобальные цели. Расширение двусторонних связей, изучение традиций и поиск взаимопонимания. Возможно, обычным школьникам удастся то, что не всегда под силу маститым политикам.