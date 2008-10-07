В столице открылась выставка Николая и Святослава Рерихов

Вниманию посетителей – более полусотни работ из собрания именного московского музея. Интересен тот факт, что экспозиция приурочена к 80-летию Центрально-Азиатской экспедиции, которая проходила под руководством Николая Рериха в 20-х годах прошлого века. Прямо на её маршруте, которой пролегал через Индию, Китай, Алтай, Монголию и Тибет, художник создал более 500 картин. 44 из них представлено на этой выставке.



В последствии дело отца продолжил младший сын – Святослав Рерих. Он занимался археологией, орнитологией, тибетской медициной, биохимией и, конечно, искусством. Духовный наследник стал автором около четырёх тысяч произведений. Особое место в этой галерее принадлежит портретам и пейзажам. Но не только картины привлекут внимание зрителей. На выставке в Минске также фотографии, видеофильмы и другие материалы. Они раскрывают вклад выдающейся семьи Рерихов в русскую и мировую культуру.