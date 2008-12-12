В столице открылась выставка известного, и пожалуй, самого эпатажного белорусского художника Андрея Смоляка

У мастера живописи, обладателя серебряной медали Европарламента за вклад в искусстве, уже 34 персональные выставки.

Он живет в двадцати метрах ходьбы от Художественного музея, а выставляется здесь впервые. Работы, говорит, также эпатажны, как и сам. Вот эти четыре картины Смоляка искусствоведы уже ни один год изучают как Черный квадрат. Цвета и их производные так и остаются тайной художника, а на этих картинах – Ролинг Стоунз, Битлз и Лед Зепелинг. С первого раза не разглядишь, зато энергетику почувствуешь точно.

Веласкес, Дали, Пикассо, Рембранд. Художники, на которых Смоляк ровняется и в образе которых предстает сам. Портреты принесли ему мировую славу. 34 персональные выставки в известных галереях. Скрупулезен в творчестве и принципиален в жизни. Смоляк до сих пор не продал портрет дочери Бориса Ельцина, зато рискнул нарисовать бельгийскую принцессу.

Работу "Путешествие на луну" Андрей Смоляк называет одной из самых удачных. В качестве космического корабля – осел, в качестве путешественника – Филипп Киркоров. Впрочем звезда российской эстрады уже ни один год пытается заполучить картину. И даже предлагает кругленькую сумму. Художник, в свою очередь, отвечает: скорее Филипп доберешься до луны.

Большинство же работ Смоляка посвящены жене Ольге. На картинах она то в образе балерины, то певицы, то древнегреческой Богини. Художник признается: на творчество его вдохновляет именно она, а еще благодарные посетители, которых в ближайший месяц в Национальном художественном музее будет не мало.