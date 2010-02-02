Прямой эфир

В США и Канаде сегодня - День сурка

02 февраля 2010 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
И этой традиции уже 123 года.

Знаменитый грызун проживает в штате Пенсильвания. Каждый год 2 февраля спящего зверька будят и достают из норы. Народная примета гласит, если заспанный прорицатель увидит свою тень, то тепла ждать еще полтора месяца. А если нет - весна уже не за горами.

Ну, а в Беларуси подобной традиции нет. Сурки обитают в более теплом климате, чаще — в степях. У нас живёт лишь небольшая колония пятнистых сусликов - дальних родственников сурков. Сейчас они в спячке. Нет байбаков сейчас и в Минском зоопарке. Вместе с тем ученые не исключают, что из-за глобального потепления климата сурки могут когда-нибудь переселиться и на территорию Беларуси. 

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
02 февраля 2010 07:18

Международная “Эстафета Победы" стартует в Беларуси

02 февраля 2010 07:14

67 лет назад завершилась Сталинградская битва

31 января 2010 18:25

Майкл Джексон награжден 14-й Grammy посмертно