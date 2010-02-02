В США и Канаде сегодня - День сурка

И этой традиции уже 123 года.

Знаменитый грызун проживает в штате Пенсильвания. Каждый год 2 февраля спящего зверька будят и достают из норы. Народная примета гласит, если заспанный прорицатель увидит свою тень, то тепла ждать еще полтора месяца. А если нет - весна уже не за горами.

Ну, а в Беларуси подобной традиции нет. Сурки обитают в более теплом климате, чаще — в степях. У нас живёт лишь небольшая колония пятнистых сусликов - дальних родственников сурков. Сейчас они в спячке. Нет байбаков сейчас и в Минском зоопарке. Вместе с тем ученые не исключают, что из-за глобального потепления климата сурки могут когда-нибудь переселиться и на территорию Беларуси.