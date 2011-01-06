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В США хотят переиздать Марка Твена, заменив слово «негр»

06 января 2011 07:57
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В Соединенных Штатах разгорается литературный скандал. Там планируют переиздать книги Марка Твена.

Дело в том, что в текстах «Приключения Гекльберри Финна» и «Приключения Тома Сойера» находятся слова, которые, по мнению ряда специалистов, оскорбляют читателей. Теперь слово «негр» и другие, обозначающие чернокожих, работавших на белых господ, заменят на слово «раб», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кое-кто уже подсчитал, что в «Приключениях Гекльберри Финна» некорректные выражения употребляются 219 раз. Однако, многие критики считают, что язык Марка Твена отражает историю Америки, поэтому в замене нет никакого смысла.

# Культура

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