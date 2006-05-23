В спектакле только женщины. Заключенные

Необычный спектакль прошел в Минске 22 мая. Все роли в нем играли заключенные. На гастроли в столицу актрис доставили из гомельской женской колонии.

В ноябре прошлого года состоялась премьера этого необычного спектакля. На сцене клуба исправительной колонии № 4 Гомеля была поставлена пьеса Робера Тома, где все роли исполняли осужденные. Практика доказала, что театр может выступать средством реабилитации преступников. А теперь спектакль был показан и столичному зрителю.

... Актрисы молоды и талантливы. Глядя на то, как они играют, трудно предположить, что за плечами многих из них тяжкие преступления и не один год отбывания наказания. В основе спектакля детектив: запутанный сюжет, убийство, всеобщие подозрения и расследования.

Галина Яцкевич уже полгода на свободе, но по доброй воле приходит в колонию на репетиции. Театр, призналась Галина, заставил ее задуматься о себе и своем земном предназначении.

Потом были аплодисменты, цветы, слова благодарности: Все, как в настоящем театре. И хочется надеяться, что прошлая жизнь сегодняшних актрис забудется как дурно сыгранная роль.