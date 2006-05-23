Прямой эфир

В спектакле только женщины. Заключенные

23 мая 2006 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Необычный спектакль прошел в Минске 22 мая. Все роли в нем играли заключенные. На гастроли в столицу актрис доставили из гомельской женской колонии.

В ноябре прошлого  года состоялась  премьера этого  необычного спектакля. На сцене клуба исправительной колонии № 4 Гомеля была поставлена пьеса Робера Тома, где все роли исполняли осужденные. Практика доказала, что театр может выступать средством реабилитации преступников. А теперь спектакль был показан и столичному зрителю.
... Актрисы молоды и талантливы. Глядя на то, как они играют, трудно предположить, что за  плечами  многих из них тяжкие преступления и не один год отбывания наказания. В основе  спектакля детектив: запутанный сюжет, убийство, всеобщие подозрения и расследования.

Галина Яцкевич уже полгода на свободе, но по доброй воле приходит  в колонию на репетиции. Театр, призналась Галина, заставил ее задуматься о себе и своем земном предназначении. 

Потом были аплодисменты, цветы, слова благодарности: Все,   как в настоящем театре. И хочется надеяться, что  прошлая  жизнь  сегодняшних актрис забудется как дурно сыгранная роль.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
22 мая 2006 11:50

Государственный камерный хор Республики Беларусь стал обладателем Гран-при Международных дней церковной музыки

22 мая 2006 11:49

Государственная Третьяковская галерея принимает поздравления с юбилеем

22 мая 2006 11:49

В Бейруте открылись Дни культуры Беларуси