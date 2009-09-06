В Сморгони открыт памятник Богушевичу

Памятник основоположнику белорусской литературы Франтишку Богушевичу открыт сегодня в городском парке Сморгони - столицы XVI Дня белорусской письменности.

К созданию этого памятника скульпторы Лев и Сергей Гумилевские шли 20 лет. Франтишек Богушевич он же Матей Бурачок смотрит задумчиво на город, на собор Преображения Господнего, который был сегодня освящен. На памятнике высечены слова Франтишка Богушевича «Не пакідайце ж нашай мовы беларускай, каб не умерлі!».



«Неудивительно, что Франтишек Богушевич писал на родном белорусском языке, а его цитируют на десятках языков мира. В этом и кроется сила слова, сила ума, сила человека, которого можно сравнить с глыбой. Эта глыба и белорусской литературы, и белорусской интеллигенции, представляющая народ Беларуси перед всем миром», - цитирует председателя союза писателей Беларуси Николая Чергинца БЕЛТА.