Прямой эфир

В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная Янке Купале

29 декабря 2007 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Она рассказывает о творческих и человеческих связях великого белорусского поэта с культурами и литературами народов мира. Переводы Янки Купалы на белорусский язык шедевров мировой литературы, а также переводы произведений поэта на десятки языков народов мира, узы дружбы и знакомства, связавшие поэта с литераторами многих зарубежных стран - все это отражено в экспозиции. Нынешняя выставка стала третьей экспозицией, которую наша страна организовала в штаб-квартире ООН в этом году.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
25 декабря 2007 14:32

Борису Герловану - семьдесят

24 декабря 2007 14:40

На "пир королей" приглашает Национальный художественный музей

22 декабря 2007 11:48

Минск прошлых лет Минску настоящему