В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная Янке Купале

Она рассказывает о творческих и человеческих связях великого белорусского поэта с культурами и литературами народов мира. Переводы Янки Купалы на белорусский язык шедевров мировой литературы, а также переводы произведений поэта на десятки языков народов мира, узы дружбы и знакомства, связавшие поэта с литераторами многих зарубежных стран - все это отражено в экспозиции. Нынешняя выставка стала третьей экспозицией, которую наша страна организовала в штаб-квартире ООН в этом году.