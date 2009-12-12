В северном регионе Беларуси уже готовятся к Рождеству

У ряженых из Выдрейской этношколы идут последние примерки народных обрядовых костюмов и репетиции колядных обрядов.

Для деревенской школы с уклоном этно жара начинается, когда за окном уверенный минус. Рядом с белорусскими обычаями не стоит даже новогодний карнавал в Рио-де-Жанейро. Коляд ждут не только, чтобы мешки набить, главное – повеселиться.

Самые маленькие школяры разучивают обряд «Вячорки». Это один из стародавних элементов рождественских гуляний. Пока вместо деревянной хаты декорациями служат школьные парты, но когда пробьет время «че» юные ряженые в живом антураже напомнят односельчанам о традициях дедов.

Ее трели сродни соловьиным, но золотому голосу Лиозненщины в этом карнавале отведена роль медведя. Полина без обид готова выполнить косолапую миссию.

Полина Трухачева, ученица 9 класса Выдрейской СШ Лиозненского района:

Мы ждем этого большого праздника целый год, у нас собираются дети, взрослые люди – все любят колядовать.

Кроме праздничного сценария, нужно подготовить реквизит. Самый главный атрибут – звезда. Она всегда во главе ряженого кортежа. А чтобы колядовщики перевоплотились в зверье и прочих традиционных героев, костюмы собирают из деревенского гардероба.

Еще издавна пошло – Коляду начинали отмечать с 25 декабря в дни зимнего солнцестояния. Святки продолжались до 19 января. Сейчас активность ряженых больше наблюдается в ночь на Старый Новый год.