В санатории <Крынiца> зажигали. Звезды

Международный фестиваль <Зажги свою звезду>, в котором принимают участие молодые инвалиды из 56 регионов Беларуси, Санкт-Петербурга и Киева, открылся сегодня в Минске. Ребята вместе со своими родителями собрались в санатории <Крынiца>, где для них проведут мастер-классы. Гости из России выпустят газету. Киевляне покажут спектакль по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова. А минчане продемонстрируют мастерство вышивки и плетения. И гости, и хозяева посетят аттракционы столичных парков, с концертной программой приедет в <Крынiцу> певица Инна Афанасьева. Завершится фестиваль 27 мая во Дворце культуры Минского автозавода, где для ребят-инвалидов будут петь участники телеконкурса <Звездный дилижанс>.