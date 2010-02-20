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В России гибнут рублевские фрески

20 февраля 2010 12:06
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19 февраля сотрудники музеев Москвы — в частности, музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Исторического музея, Московского Кремля,— обратились с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Приводя примеры неудовлетворительного содержания ценностей мирового уровня в российских храмах, они упомянули работы Андрея Рублева. По словам музейщиков, фрески иконописца в Успенских соборах Владимира и Звенигорода «утрачены», «погибли от тривиальных вещей — сырости, сквозняков и свечной копоти». Также, говорят они, под слоем грязи и копоти находится иконостас Рублева в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, и, единственный шанс спасти его — это вынести из собора, отреставрировать и поместить в музей, пишет GZT.RU
# Культура

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