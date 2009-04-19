В пять лет он написал первую икону

С признанным иконописцем Георгием Панайотовым встретилась Анастасия Корниенко.

Некоторые называют его, чуть ли не живым гением, другие считают просто дарованием. Его иконы находятся в Храмах и частных коллекциях не только Беларуси. В 2002 году ассоциация болгар на Украине присвоила мастеру звание “Человек года” за “иконы, выражающие глубокую духовность христианской веры”. Среди самых значимых наград – Почетный знак Святой Татьяны, молодежной степени. Кисти Георгия Панайотова принадлежит более 600 работ. Свою первую икону он написал еще в 5-летнем возрасте.

Георгий Панайотов живет в Петербурге, он студент российского академического института живописи и скульптуры имени Репина. И в родной Брест приезжает только на каникулы. Первым делом спешит навестить детскую художественную школу. Здесь он учился недолго, но гостю всегда рады. Георгий один из немногих, кто выбрал путь иконописца.

К иконе Георгий прикипел душой будучи еще совсем ребенком. Его семья на несколько лет переехала жить в Болгарию. Там в ателье известного мастера Рашко Бонева 5-летний мальчик написал первую свою икону.

Технику живописи Гоша постигал под руководством педагогов Тырновского университета. Чтобы заниматься иконописью всерьёз, он получил благословение священника.

Образы Спасителя, Божией Матери, святых угодников, ангелов. Икона, считает мастер, должна говорить на языке современного человека, прихожанина ХХI века. Но и каноны надо чтить. Их соблюдение отличает икону от светской живописи. В иконописании Георгию часто помогает

молитва и терпение. На одну работу, бывает, уходят месяцы, а то и годы.

Творить на благо людям и душе – неизменный девиз мастера.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Брест.