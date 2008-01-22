В проектах архитекторов - реконструкция Минского замчища

Оно, по задумке архитекторов и историков, станет достойным украшением исторической части Минска.

Под землей разместится музей археологии. Деревянные въездные ворота древнего города займут свое историческое место, а река Немига вновь окажется на поверхности.

Основная идея проекта - создание здесь национального историко-архивного центра. Историческую ценность этого места археологи осознали еще в 80-е годы, когда масштабные раскопки проводили специалисты института истории Национальной Академии наук Беларуси.



Но тогда остатки Древнего замчища не удалось музеефицировать. На этом месте прокладывалась вторая линия метро, и работы нельзя было затягивать. Теперь фрагмент древнего Минска будет восстановлен.

Сегодняшняя беседа архитекторов с главой государства о новом облике проспекта Победителей стала новым взглядом на историю нашего древнего города. Уникальные архитектурные объекты не только станут достойным украшением исторического центра Минска, но и привлекут больше туристов.