В Поставах реконструирован дворец Тизенгаузов

Он приобрел свой первозданный вид спустя 250 лет. Именно здесь находилась одна из самых крупных библиотек в Европе. А еще уникальная картинная галерея, насчитывающая более полусотни полотен великих мастеров кисти Рубенса, Рембранта и Гогена.



В советские времена поместье графа пришло в упадок и лишь в конце 90-х его впервые решили реконструировать. Однако, за восстановление ансамбля взялись не историки, а работники центральной районной больницы, на территории которой и находится дворец. Собственными силами восстановили центральный дом Тизенгаузов, облагородили графский парк. А экскурсии по дворцу теперь проводят в стихах.



Самое неизведанное место дворца – подвалы. Запутанные лабиринты и потайные ходы сегодня исследованы лишь на треть. Но именно они и представляют наибольший интерес. В будущем на реставрированных подвальных территориях разместят экспозиции, посвященные истории рода Тизенгаузов.



В планах у медиков и создание зала камерной музыки. Акустические возможности нижней части дворца этому благоволят. В общем, как шутят сами врачи, вначале медперсоналах работал на возрождение забытой фамилии Тизенгаузов. Теперь уже знаменитое имя работает на учреждение здравоохранение. За деньги, вырученные от экскурсий, медики уже оборудовали детское отделение. Средства, заработанные на оказании платных услуг, администрация больницы направит на дальнейшую реконструкцию дворца.