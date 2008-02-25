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В польском Белостоке прошёл 15-й Фестиваль белорусской песни

25 февраля 2008 19:02
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На два дня польский Белосток превратился в центр белорусской культуры. Здесь прошёл 15-й Фестиваль белорусской песни.

После двухлетнего перерыва, фестиваль белорусской песни в Польше вернулся на подмостки самого большого концертного зала Белостока. Десятки самодеятельных коллективов и больше тысячи зрителей подтвердили высокий интерес жителей Польши к белорусской культуре.

Польский фестиваль белорусской песни в этом году так же привлёк не мало молодёжных коллективов. Участницы ансамбля "Зничка" из Гайновки пополнили свой репертуар белорусской песней всего несколько месяцев назад. Сегодня  - они финалисты самого престижного песенного конкурса.

Возобновление конкурса такого масштаба стало возможным благодаря сотрудничеству Беларуси и Польши. Министерства культуры стран совместно работали над программой фестиваля. А министерства иностранных дел сумели достигнуть договорённости о выдачи бесплатных виз для творческих коллективов обеих стран.

Уже в следующем году это позволит Фестиваль белорусской песни в Белостоке  стать международным. В нём примут участие не только белорусы из Польши, но и  из других  стран - соседок.

# Культура

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