В Польше увековечена память белоруса Константина Мойсени

Памятная доска создателю белорусского культурного сообщества открыта в городе Гайновка. Именно Мойсеня, уроженец Минской области, в свое время в Белостоке выступил с инициативой объединиться почти 300-стам тысячам этнических белорусов. Благодаря ему, в Гайновке были открыты белорусский лицей, этнографический музей и Национальный Центр. Собрана самая большая в Польше белорусская библиотека. В день открытия памятного знака министерство культуры Беларуси подарило объединению соотечественников белорусские книги и методические материалы.