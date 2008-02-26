Прямой эфир

В Польше увековечена память белоруса Константина Мойсени

26 февраля 2008 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Памятная доска создателю белорусского культурного сообщества открыта в городе Гайновка. Именно Мойсеня, уроженец Минской области, в свое время в Белостоке выступил с инициативой объединиться почти 300-стам тысячам этнических белорусов. Благодаря ему, в Гайновке были открыты белорусский лицей, этнографический музей и Национальный Центр. Собрана самая большая в Польше белорусская библиотека. В день открытия памятного знака министерство культуры Беларуси подарило объединению соотечественников белорусские книги и методические материалы.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
26 февраля 2008 08:51

В Вильнюсе открывается выставка из фондов Государственного литературного музея Янки Купалы

25 февраля 2008 19:02

В польском Белостоке прошёл 15-й Фестиваль белорусской песни

22 февраля 2008 09:20

Станиславу Манюшко посвящается: