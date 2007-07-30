В Польше прошёл Международный фестиваль белорусской песни

"Сяброўская бяседа" собрала десятки фольклорных ансамблей этнических белорусов страны-соседки.

Десятки самодеятельных фольклорных ансамблей этнических белорусов, проживающих в соседней стране, представили на суд зрительского жюри свои национальные песни и обряды. А в качестве почётных гостей выступили профессиональные коллективы из Беларуси.

Небольшой польский городок Грудэк в эти выходные превратился в культурный центр. Более 30 фольклорных коллективов со всей Польши приняли участие в ежегодном фестивале белорусской песни "Сяброўская бяседа". Главная цель праздника проста, утверждают организаторы, - объединить этнических белорусов в Польше и помочь им сохранить свой национальный колорит.

В этом году фестиваль белорусской песни изменил свой статус. Из регионального мероприятия он превратился в международный культурный праздник. И в качестве почётных гостей - участников песенного марафона в Польский Грудэк приехали около десятка профессиональных коллективов из Беларуси.

Интерес к "Сяброўскай бяседзе" проявляют не только этнические белорусы, проживающие в Польше. Познакомиться с культурой и традициями соседней страны в Грудэк приехали сотни поляков. Всестороннюю поддержку в организации и проведении праздника оказывали как местные, так и белорусские власти. Подобные мероприятия, говорят здесь, это ещё один шаг к сближению двух соседних стран.

В следующем году, что бы подтвердить международный статус фестиваля, его организаторы планируют пригласить белорусские фольклорные коллективы из соседней Литвы и Украины.