В Полоцке хозяйства устанавливают языческие обереги из соломы на полях

Соломенные куклы украсили полоцкие нивы. Хозяйства устанавливают на своих полях своеобразные обереги из соломы. Они символизируют плодородие и являются залогом будущего урожая. Традиция имеет еще языческие корни.

Традиционно сельчане в конце жатвы оставляли неубранным небольшой кусочек поля – так называемую «бороду». Последний сноп с нее дарили хозяину.

Богиня плодородия Рода и богиня земли Макошь пришли из языческой мифологии. А белорусские жнеи в старину чтили хлебную мати. Такие соломенные куклы на нивах сегодня - новый взгляд на старые традиции.

В Полоцком районе соломенные берегини появились на полях всех хозяйств. У каждой - свой образ. Нарядить такой шестиметровый символ плодородия непросто. Но даже куклы поменьше не остались незамеченными.

В народе говорили: «Если лялька со снопом, то жито на поле со стогом». Эта соломенная кукла со снопом в руках украсила уже засеянное озимыми поле. С ней местные хлеборобы связывают надежды на будущий богатый урожай.

Правда, полоцкие аграрии на новые обереги надеются, но и сами не плошают. Здесь, например, самая высокая урожайность кукурузы в области.

Соломенные куклы будут украшать полоцкие нивы до самых заморозков. Установка таких необычных оберегов обещает стать доброй традицией. В следующем году они опять появятся на полях.