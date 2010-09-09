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В Полоцке хозяйства устанавливают языческие обереги из соломы на полях

09 сентября 2010 15:03
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Соломенные куклы украсили полоцкие нивы. Хозяйства устанавливают на своих полях своеобразные обереги из соломы. Они символизируют плодородие и являются залогом будущего урожая. Традиция имеет еще языческие корни.

Традиционно сельчане в конце жатвы оставляли неубранным небольшой кусочек поля – так называемую «бороду». Последний сноп с нее дарили хозяину.

Богиня плодородия Рода и богиня земли Макошь пришли из языческой мифологии. А белорусские жнеи в старину чтили хлебную мати. Такие соломенные куклы на  нивах сегодня - новый взгляд на старые традиции.

В Полоцком районе  соломенные берегини появились  на полях всех хозяйств. У каждой -  свой образ. Нарядить такой шестиметровый символ плодородия  непросто. Но  даже  куклы поменьше  не остались незамеченными.  

В народе говорили: «Если лялька со снопом, то жито на поле со стогом». Эта соломенная кукла со снопом в руках украсила уже засеянное озимыми поле. С ней местные хлеборобы связывают надежды на будущий богатый урожай.

Правда, полоцкие аграрии на новые обереги надеются, но и сами не плошают. Здесь, например, самая высокая урожайность кукурузы в области.

Соломенные куклы будут украшать полоцкие нивы до самых заморозков. Установка таких необычных оберегов обещает стать доброй традицией. В следующем году они опять появятся на полях.

# Культура

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