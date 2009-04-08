В Пинске поздравляют кардинала Свёнтака

В Пинске поздравляют кардинала Казимира Свёнтака Римско-католическая церковь в Беларуси отмечает 70-летие священнического рукоположения старейшего католического архиерея страны.

По случаю юбилея в Пинск прибыли все белорусские епископы. В честь этого события в костеле прошла праздничная

литургия, которую лично отслужил кардинал Казимир Свёнтэк.

70 лет назад в такой же апрельский день Казимир Свентэк только окончил высшую Пинскую духовную семинарию. Здесь же в городе над Пиной в этом костеле состоялось его рукоположение в сан священнослужителя.

Прихожане сегодня спешат на литургию с букетами цветов. В особом праздничном убранстве и костел. По случая юбилея в Пинск приехали все белорусские епископы.

Пастырский путь молодой священник начал в Пружанах. В тяжелые годы преследования религии был арестован и осужден на смерть. В 41-ом, когда началась Великая Отечественная приговорен к 10 годам сибирских лагерей. После освобождения стал служить в Пинске. В 1991 году Папа Римский Иоанн Павел II назначил Казимира Свентэка первым митрополитом Минско-Могилевской архидиоцезии. Благодаря усилиям кардинала началось возрождение Архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии в Минске и более сотни католических храмов по всей Беларуси. Сегодня старейший католический архиерей - апостольский администратор Пинской епархии. Его жизнь и путь служения — пример для слушателей Пинской духовной семинарии.

Кардинал Казимир Свентек - лауреат многих церковных и светских наград. Одаренность и трудолюбие его неоднократно отмечены Президентом Республики Беларусь. Святейший удостоен звания командора ордена Почетного легиона - высшей награды Франции. Специальной наградой "Свидетель веры» отметил его заслуги Папа Римский Иоанн Павел II.О необыкновенной вере в людей кардинала говорят и прихожане.

Всем известна и скромность кардинала: он не часто давал интервью и неохотно говорил о собственной персоне. И даже сегодня - в день юбилея -тоже отказался. Главное ,считает святейший ,он говорит людям в своих мессах. Сегодня он провел торжественную службу в Пинске. А 26 апреля Казимир Свентек возглавит два богослужения в минском Архикафедральном костеле. В октябре кардиналу исполнится 95 лет.

Кардинала Казимира Свёнтэка поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Вы избрали этот путь в юные годы и всю жизнь остаётесь верны своему призванию, храня любовь к Богу и людям, все силы, знания и опыт направляете на воспитание вечных идеалов добра, милосердия и справедливости", - говорится в поздравлении. Президент пожелал Казимиру Свентеку крепкого здоровья, плодотворной деятельности, дальнейших свершений на благо Костёла и народа Беларуси.