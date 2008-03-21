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В областном краеведческом музее открылась выставка "1812 год на Витебщине"

21 марта 2008 11:44
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На ней представлено более 300 экспонатов: облачение воинов французской и русской армий, документы и переписка, монеты и награды, предметы быта. Один из самых значительных среди них - каменный бюст Наполеона I работы итальянского скульптора Антонио Канова. Согласно пожеланию императора, такие должны были устанавливать во всех городах Российской империи, завоеванных французами. В Витебске этот бюст планировали поставить на площади перед губернаторским дворцом.
# Культура # Музеи

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