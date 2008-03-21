В областном краеведческом музее открылась выставка "1812 год на Витебщине"

На ней представлено более 300 экспонатов: облачение воинов французской и русской армий, документы и переписка, монеты и награды, предметы быта. Один из самых значительных среди них - каменный бюст Наполеона I работы итальянского скульптора Антонио Канова. Согласно пожеланию императора, такие должны были устанавливать во всех городах Российской империи, завоеванных французами. В Витебске этот бюст планировали поставить на площади перед губернаторским дворцом.