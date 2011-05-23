В Ночь музеев в Минске можно было разгадать тайны женской логики и прослушать лекции о женской красоте

Чтобы понять, что такое пространство женщины, надо быть женщиной. Однако путешествие по примерной карте этого мира было предложено всем желающим. Национальный Художественный в Ночь музеев открыл двери в лабиринт самых ярких женских явлений, качеств и свойств.

Ирина Скворцова, заведующая отделом научно-просветительской работы НХМ РБ:

Это женские страсти, женский интеллект, женская логика, сложная и непростая, и есть еще несколько интересных арт-точек, которые рассказывают о женских страхах, о женских снах, о женских мечтах.

Маленькое черное платье, шпильки и шляпка с вуалью – дресс-код музейной ночи. Знаковые аксессуары женского образа последнего столетия. Но всего лишь бисерные крупинки в безграничном пространстве женщины. Куда большее место в нем занимают, по версии организаторов, суеверия и страхи, интеллект и красота, капризы и любовь. И даже логика.

Ирина Скворцова, заведующая отделом научно-просветительской работы НХМ РБ:

Женская логика у нас приведена в четкую, понятную, ясную схему, которая будет транслироваться для всеобщего обозрения. И все желающие смогут убедиться в том, насколько она проста, насколько она логична, четка, организована.

«Пространство десятой музы» было заполнено звуками арфы и греческой речью. Любовная лирика Эллады, строки великой и страстной Сапфо воспевали величайшее из чувств.

И кто поспорит с тем, что быть рядом с любимыми и слушать их голоса – этого вполне достаточно, чтобы обрести счастье, равное счастью богов?!

Любви отдано и «Пространство идола». Оно подразумевает любовь безумную. Ту, что создает себе кумира. Ту, в которой позволено все. И магия в том числе. Кстати, магия разлилась в ту ночь по всем залам музея.

«Пространство суеверий» не удержать в одной точке.

А потому в одном зале с помощью древнейших заклинаний, особых ритуалов и разнообразных трав можно было заговорить любимого от походов налево с гарантией на год.

В другом – сдвинуть с мертвой точки колесо фортуны. А в третьем – распутать клубок самых сложных чувств под нежное пение милых ворожей.

Ирина Скворцова, заведующая отделом научно-просветительской работы НХМ РБ:

Одна из наших арт-точек называется «Пространство времен года». Экспонатами этой выставки – женщины, прекрасные посетительницы нашего музея.

Женщина, которая так становилась временным экспонатом Художественного музея, получала особый сертификат. Он удостоверял, что она действительно является шедевром мирового искусства. И пусть только кто-то попробует потом относиться к ней не подобающим статусу образом. Тот узнает, на что способно женское коварство. Или, что еще серьезнее, попадет в причудливый калейдоскоп «Пространства женских капризов».

А это, знатоки поймут, не просто случайные, как разбросанные на полу вещи, желания.

Не ветреные прихоти. Это – улыбка на лице с размазанной от слез тушью. Улыбка, которая смутит любого мужчину. Заставит сдвинуть горы и приведет в отчаяние. Улыбка, шутить с которой – что ходить по лезвию бритвы. Это, собственно, и есть сама женщина.

Ирина Скворцова, заведующая отделом научно-просветительской работы НХМ РБ:

Это собирательный образ. Это образ каждой женщины, всякой. Она невинна и откровенно вызывающа, она сдержанна и открыта. Она – тихая домашняя женщина и очень активная и деловая.

Это рассказ о каждой женщине. Каждая может найти себя и узнать себя в этом пространстве.

Понять, что такое женщина и ее пространство, предлагали и несколько выставок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Фотоработы Андрея Щукина и Дениса Недельского под общим названием «Копия мнимой реальности». А также трогательная выставка современных белорусских скульпторов, каждое творение которых можно было в совершенно буквальном смысле потрогать руками.

Совершенно закономерно, что в «Пространстве женщины» нашлось место и для мужчины. В большинство уголков женского мира ему, конечно, не попасть – можно лишь немного заглянуть. И то – не просто так.

Ирина Скворцова, заведующая отделом научно-просветительской работы НХМ РБ:

В пространстве женщины мужчина, увы, платит за все. Но и для них придумано специальное развлечение, увы, дамам сегодня недоступное.

Если господа, которые придут в музей захотят прослушать специальный курс лекций по вопросам женской красоты, то они к концу консультирования станут дипломированными специалистами в этой области.

Ночь слишком коротка, чтобы хотя бы просто осмотреться в Пространстве женщины. Оно не знает границ, но насквозь пропитано красотой и любовью. И пусть красота всегда относительна, зато любовь – безусловна.