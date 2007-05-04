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В непогоду сквозь прозрачный потолок:

04 мая 2007 10:41
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В Витебске на реконструкции летнего амфитеатра приступили к монтажу прозрачного потолка на основание крыши.В качестве материала, который будет укрывать зрителей от дождя, выбран поликарбонат - лёгкие и прочные пластины. Они смогут выдерживать нагрузку до двух тысяч килоньютонов на квадратный метр. Как обещают конструкторы, в жару под куполом будет сохраняться прохлада и лёгкая затенённость, а в непогоду сквозь прозрачный потолок будет проходить максимум света и тепла. До этого времени белорусские строители не имели опыта монтажа поликарбонатного покрытия по новой системе. Сейчас все работы ведутся строго по графику, и к концу мая крыша будет полностью готова.
# Культура

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