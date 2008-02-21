В Национальном музее истории и культуры Беларуси проходит выставка

Рыцарские доспехи, холодное и огнестрельное оружие, одежда и предметы быта белорусов времен Великого Княжества Литовского. Со всеми этими экспонатами могут познакомиться посетителя выставки в Национальном музее истории и культуры Беларуси. Все атрибуты исторической эпохи воссозданы руками умельцев военно-исторического клуба "Княжий Гуф". При реконструкции авторы опирались на исторические материалы, живописные полотна, гравюры, летописи.