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В Национальном музее истории и культуры Беларуси открылась первая персональная выставка Александра Шкарубы

31 июля 2008 16:47
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В экспозиции молодого художника – более 30 цветных и черно-белых работ, сделанных за последний год. Фотографии разнообразны: портреты, пейзажи, натюрморты и даже иронический автопортрет самого мастера. Работы Александра Шкарубы уже оценили на международном форуме творческой молодежи "Дельфийские игры" в Киеве. Приятно также отметить, что Александр – телеоператор нашего телеканала и вместе со всем коллективом создает яркую картину дня.
# Культура # Музеи

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