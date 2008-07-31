В Национальном музее истории и культуры Беларуси открылась первая персональная выставка Александра Шкарубы

В экспозиции молодого художника – более 30 цветных и черно-белых работ, сделанных за последний год. Фотографии разнообразны: портреты, пейзажи, натюрморты и даже иронический автопортрет самого мастера. Работы Александра Шкарубы уже оценили на международном форуме творческой молодежи "Дельфийские игры" в Киеве. Приятно также отметить, что Александр – телеоператор нашего телеканала и вместе со всем коллективом создает яркую картину дня.