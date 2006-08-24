В Национальном художественном музее Беларуси раздавали: кирпичи

От проема в стене, разъединявшей старое и новое здание Национального художественного музея, остались необычные сувениры - куски кирпича.

:Куски битого кирпича директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов намерен дарить как сувениры дорогим гостям. Для него и для всех, кто причисляет себя к творческой интеллигенции, 24 августа произошло историческое событие, которое здесь ждали 15 лет: наконец-то объединились два здания музея.

Владимир Прокопцов сообщил, что два здания теперь соединены между собой переходной аркой. Готовится экспозиция в старом здании, а в начале ноября откроется экспозиция и в новом здании музейного комплекса.

По задумкам руководства этого хранилища истории, в просторных, очень светлых и красивых помещениях, будут размещены труды и современных мастеров искусств Беларуси.

Директор сравнивает происходящее с долгожданным разъездом жильцов коммунальной квартиры, - теперь у каждого экспоната различных стран и эпох будет свой уголок.