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В Национальном художественном музее Беларуси раздавали: кирпичи

24 августа 2006 14:59
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От проема в стене, разъединявшей старое и новое здание Национального художественного музея, остались необычные сувениры - куски кирпича.

:Куски битого кирпича директор Национального художественного музея Республики Беларусь  Владимир Прокопцов намерен дарить как сувениры дорогим гостям. Для него и для всех, кто причисляет себя к творческой интеллигенции, 24 августа произошло историческое событие, которое здесь ждали 15 лет: наконец-то объединились два здания музея.

Владимир Прокопцов сообщил, что два здания теперь соединены между собой переходной аркой. Готовится экспозиция в старом здании, а в начале ноября откроется экспозиция и в новом здании музейного комплекса.
По задумкам руководства этого хранилища истории, в просторных, очень светлых и красивых  помещениях, будут размещены труды и современных мастеров искусств Беларуси.

Директор сравнивает происходящее с долгожданным разъездом жильцов коммунальной квартиры, - теперь у каждого экспоната различных стран и эпох будет свой уголок.

# Культура # Музеи

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