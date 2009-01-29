В национальном государственном музее истории и культуры Беларуси открылась уникальная экспозиция

Письмо Билла Клинтона, карта Великого княжества литовского семнадцатого века и сервиз эпохи Речи Посполитой. Все что приобрели за последние два года впервые выставлено на суд посетителей.

За долгие годы существования музей собирал все, что так или иначе связано с историей Беларуси. Коллекция одного из крупнейших музеев страны поистине грандиозна. В архивах и на полках экспозиций хранятся настоящие шедевры археологии, рукоделия, декоративно-прикладного искусства, керамики и оружия. Еще большие сокровища находят в квартирах и на чердаках простые белорусы. Ярким примером может служить арант, выкупленный музеем у одной из жительниц Минска. Многовековое одеяние представляет огромную историческую и культурную ценность. Но время оставило свой след и здесь – арант нужно отреставрировать, а в Беларуси нет мастеров по так называемой "шляхетной ткани".

Вряд ли найдется много тех, кто может похвастаться письмом от экс-президента США Била Клинтона. А вот в Беларуси такой человек есть. Эрнест Николаевич во время визита американской делегации в Минск в 94 году так качественно обеспечил информационную связь, что через два месяца получил письмо из Белого Дома. Благодарность с подписью Била Клинтона до 2006 года лежала в квартире Эрнеста Николаевича, а потом перебралась в Национальный музей истории. Письмо моментально стало значимой частью новой экспозиции.

Белорусские музеи неспроста считаются одними из лучших на европейском континенте. Противоречивая история на фоне национального колорита запечатлена в языке, архитектурных памятниках и, конечно, музейных экспонатах. Говорить на родном языке, знать свою историю, значит – быть настоящим белорусом.