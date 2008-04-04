В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка работ Ивана Дмухайло

Он был современником Малевича и Сарьяна, Пикассо и Дали. Его называли белорусским Левитаном, хотя с таким же успехом можно было назвать и украинским. Известный художник, заслуженный деятель искусств Беларуси, автор лирических пейзажей и натюрмортов родился в Украине, но в нашей стране прожил 60 лет. Потому тема родины в произведениях мастера не имеет границ. Они все искренние и душевно красивые. Картины Ивана Дмухайло хранятся в Национальном художественном и других музеях Беларуси, они также украшают частные собрания известных зарубежных коллекционеров.