В Национальной библиотеке Беларуси открылась первая Международная биенале «КОЛОР-ФЭСТ»

В своих работах мастера из Беларуси, Италии, Германии, Канады и других стран демонстрируют новшества современной живописи. Всего в экспозиции 142 картины. Они поражают не только сложной техникой, но и необычными формами: в одних произведениях использован акрил, арголит, в других – дерево и фанера. В рамках проекта организован конкурс современного искусства. По словам организаторов, эта биенале – достойный старт для будущих подобных выставок.