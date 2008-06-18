Прямой эфир

В Национальной библиотеке Беларуси открылась первая Международная биенале «КОЛОР-ФЭСТ»

18 июня 2008 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В своих работах мастера из Беларуси, Италии, Германии, Канады и других стран демонстрируют новшества современной живописи. Всего в экспозиции 142 картины. Они поражают не только сложной техникой, но и необычными формами: в одних произведениях использован акрил, арголит, в других – дерево и фанера. В рамках проекта организован конкурс современного искусства. По словам организаторов, эта биенале – достойный старт для будущих подобных выставок.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2008 11:32

Кузнецы, гончары, ткачи и другие умельцы "под одной крышей"

17 июня 2008 11:32

В Могилеве стартуют Дни китайского кино

16 июня 2008 08:05

Международные Шагаловские чтения открылись в Витебске